Samanyolu Haber /Gündem / Akşener’den Soylu’ya istifa çağrısı /30 Aralık 2019 21:03

Akşener’den Soylu’ya istifa çağrısı

İYİ Parti lideri Akşener, basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye yönelik saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. "Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı" diyen Akşener, "En son basın danışmanım darbedildi. Ben olsam istifa ederdim" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlığına sunulan Libya tezkeresi için görüş alışverişinde bulunmak üzere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İki lider birbirleri ile tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

“BEN OLSAM İSTİFA EDERDİM”

Daha sonra Akşener’in makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul’da saldırıya uğrayan Akşener’in basın danışmanı gazeteci Murat İde’ye “Geçmiş olsun” dedi. Bunun üzerine Akşener ise “İçişleri Bakanı en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu iddia ediyor. Onun bakanlığında dövülmedik adam kalmadı. En son basın danışmanım darbedildi. Ben olsam istifa ederdim” dedi.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’ye evinin önünde saldırı girişiminde bulunulmuştu. 7-8 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan İde’nin, ruhsatlı silahıyla havaya ateş açarak, saldırıdan kurtulabildiği belirtilmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 1’i savcılık, 5’i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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