Samanyolu Haber /Gündem / Akşener, Erdoğan’ı Tazmanya Canavarı'na benzetti: 'Gülerek izliyoruz' /25 Mayıs 2022 16:18

Akşener, Erdoğan’ı Tazmanya Canavarı'na benzetti: 'Gülerek izliyoruz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimi kaybedeceğini anladığını dile getirerek, “Sayın Erdoğan’ın çırpınışlarını izliyoruz, Tazmanya Canavarı gibi davranmasını gülerek izliyoruz. Çok az kaldı” dedi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Erdoğan’a sert sözlerle yüklenen Akşener, “Kaybedeceğini anlayan Sayın Erdoğan’ın çırpınışlarını izliyoruz, Tazmanya Canavarı gibi davranmasını gülerek izliyoruz. Haddi kim bilecekmiş, hududu kim görecekmiş, milletin tokadını kim yiyecekmiş göreceğiz, çok az kaldı. Bu saatten sonra ‘Milletim beni affetsin’ tutmaz, ‘Ortağım beni kandırdı’ demek de olmaz. Sandıkta hazin sonu görmek için çok az kaldı” ifadelerine yer verdi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ: AMACIN PARA PAZARLIĞIYSA
Akşener İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusu hakkında da Erdoğan’a seslenerek, “Amacın para pazarlığına oturmaksa orada dur demek boynumuzun borcudur. Avrupa ile para pazarlığı yapmak için şehitlerimizin kanını peşkeş çekmene izin vermeyiz” dedi. Akşener, “Ülkemizin Batı’ya gösterdiği iyi niyet defalarca suistimal edildi. Bugün, Türkiye’den İsveç ve Finlandiya’nın üyeliği için iyi niyet bekleyenlerin, kendi niyetlerini sorgulaması gerekiyor. Milli menfaatlerimizin düşünülerek karar verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

İNGİLTERE’DE 400 TON ALTIN SATIŞI İDDİASI
Türkiye’nin İngiltere Merkez Bankası’ndaki altınlarının değerinin altında satıldığına ilişkin haberleri hatırlatan Akşener, “Biz elinde kalan son kıymetli varlıkları da, adeta müflis bir tüccar gibi satıp bozduran bu kurumun Merkez Bankası olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama tek bir kişinin keyfine mahkum edilen bu sistemin maalesef, artık bir alışkanlık haline getirdiği akıl ve bilim dışı kararlarla, gelip dayanacağı yer tam olarak burası.

Bak Sayın Erdoğan, seni buradan uyarıyorum. Işıltılı Bakan’ın, emir erin Merkez Bankası Başkan’ın ve bol maaşlı danışmanların, korkularından ya da koltuklarını korumak için sana anlatamıyorlar ama senin bu öngörüsüz politikaların ile göz göre göre, ödemeler dengesi krizine doğru gidiyoruz.” diye konuştu.

“BAY KRİZ YÜZÜNDEN REZERVLER ERİDİ, RİSK PRİMİ YÜKSELDİ”
Akşener ekonomik kriz üzerinden Erdoğan’a yüklenerek şunları söyledi: “Bak Bay Kriz, senin berbat politikaların yüzünden ülkemiz, ‘eriyen rezerv-artan risk primi’ sarmalına girdi. Rezervler eridikçe, ülkenin risk primi artıyor. Ülkenin risk primi arttıkça, dolar artıyor. Dolar arttıkça, Kur Korumalı Mevduat sisteminin faturası artıyor. Sen o faturayı dizginlemek için dolara müdahale ettikçe rezervler eriyor, başa dönüyoruz. Bu istikrasızlık sarmalının içerisinde de, olan bu ülkenin birikimlerine, varlıklarına oluyor. Olan milletimizin hazinesine, cebine oluyor.”
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