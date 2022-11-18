Samanyolu Haber /Gündem / Akşener, Erdoğan'a İYİ Parti rozeti taktı /18 Kasım 2022 15:24

Akşener, Erdoğan'a İYİ Parti rozeti taktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrısının ardından Lütfü Türkkan'dan mizahi bir paylaşım geldi. Türkkan, Akşener'in Erdoğan'a rozet taktığı mizahi görseli paylaşarak, "az kaldı" yazdı.

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 AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "6'lı masayı terk et" çağrısında bulundu.

Akşener, Erdoğan'ın çağrısı üzerine, kurmaylarıyla birlikte yaptığı açıklamada "Milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da hiç olmayız" dedi.

"AZ KALDI"
Erdoğan'ın çağrısının yankıları sürerken sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Akşener'in Erdoğan'a partisinin rozetini taktığı mizahi bir görsel paylaştı.

Türkkan, paylaşımına "az kaldı" notunu düştü.

İşte o paylaşım:


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