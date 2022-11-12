Samanyolu Haber /Politika / Akşener: Erdoğan'ın aile dostunun cebine 24 milyar koydular, zıkkım olsun /12 Kasım 2022 19:45

Akşener: Erdoğan'ın aile dostunun cebine 24 milyar koydular, zıkkım olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan ve Hariri görüşmesine tepki gösterdi ve yapılan büyük vurguna dikkat çekti.

Akşener: Erdoğan'ın aile dostunun cebine 24 milyar koydular, zıkkım olsun

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Telekom vurguncusu Lübnanlı Saad Hariri görüşmesine tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Tam 24 milyar lirayı, Hariri’nin cebine koydular. Niye? Patronun arkadaşıymış. Cumhurbaşkanı’nın aile dostuymuş" dedi.
   
Akşener, şu ifadeleri kullandı: "Gençlere ‘süfli’ denildi, kadınlara ‘sürtük’ denildi. Ama… Biz Meclis’te dedik ki… Çocuklar aç gidiyor okullara. Hiç değilse, her gün devlet okullarında okuyan talebelere bir öğün ücretsiz yemek verelim. Meclis’e getirdik. Cumhur İttifakı’nın bileşenleri tarafından reddedildi. Ama… Tam 24 milyar lirayı, Hariri’nin cebine koydular. Niye? Patronun arkadaşıymış. Sayın Cumhurbaşkanı’nın aile dostuymuş. Ayıp olmasın diye 24 milyar lirayı Telekom’dan aldılar, sizin cebinizden aldılar, Kozanlı’nın cebinden aldılar. 24 milyar lirayı koydular Hariri’nin cebine. Haram olsun, zıkkım olsun elbette. Ama; bir öğün yemek teklifimizi reddettiler. Alt tarafı bir öğün. Öğrenci başına düşen, bir dolar civarında masrafı var. Bir doları çocuklarımıza çok gördüler, 24 milyar lirayı Hariri’nin cebine koydular."

"Bu bir harami düzendir" 

Ankapark konusuna da değinen Akşener, "Ankara’da çok konuşuldu. 14 milyar lira para verildi. Zavallı dinozorlar, elleri kolları kırılmış… Çarpışan arabalar var, çarpışamıyorlar. Ama 14 milyar lirayı kendi yandaşlarının cebine koydular. İki kişiye 14 milyar lira, öğrenci başına bir doları, 22 lirayı çok gördüler. Bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni el ele verip, birlikte yıkacağız." şeklinde konuştu.

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