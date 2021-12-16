Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Gargaraya getirilmesine izin vermeyeceğim, sakinlikle seçime gidilecek /16 Aralık 2021 15:09

Akşener: Gargaraya getirilmesine izin vermeyeceğim, sakinlikle seçime gidilecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'deki esnaf ziyaretinde, "Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmaniye'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, Atatürk Caddesi'nde yağmur altında sandalye üzerine çıkarak, esnafa ve yurttaşlara seslendi.

İlçe ilçe, il il 24 aydır gezdiğini ifade eden Akşener, gerçek dertleri ve sorunları siyasetçilerin diliyle kamuoyunun bilgisine sunmayı amaçladığını söyledi.

Yurttaşın sesi olmak için çalıştığını belirten Akşener, "Milletin sesi dedik, milletin sesi olduk. Bıkmadan usanmadan bu dükkanların içindeki kimi zaman neşeyi kimi zaman hüznü kimi zaman gözyaşını birlikte paylaştık. Dolayısıyla tam iki yıldır geziyorum. Bu iki yılda işsiz gençlerle karşılaştık. Bu iki yılda 82 puan alıp atanamamış öğretmenlerle, 'ayısı dayısı' olan atanmış, ama 82 puanla atanamamış devlet memuru olma adayı kardeşlerimle karşılaştım. Akşam ne yemek pişireceğini kara kara düşünen kadınlarla karşılaştım. EYT'lilerle, çiftçiyle karşılaştık" diye konuştu.

"SAKİNLİKLE SEÇİME GİDİLECEK"

Yurttaşların oylarıyla bu düzeni değiştireceklerini belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Ben bugün girdiğim dükkanların hiçbirinde dün olduğu gibi bugün de iktidarı yermeyeceğim. 24 aydır o dükkanların içinde iktidar partisini yermedim, kendi partimi övmedim, propaganda yapmadım. Oylarınıza elbette talibiz. Seçim geldiğinde bizim arkadaşlarımız da gelecekler, sizi ikna edecekler. İkna edebilen oy alacak ama yapmaya çalıştığım şey şu, bunu ısrarla söylemeye devam ediyorum, gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim. Birlikte beraber, sakinlikle seçime gidilecek. Oylarınızı hür bir şekilde kullanmanızı sağlamak bizim görevimiz. Sonuç itibarıyla o demokrasiyle ilgili kararı da vermek sizin göreviniz. Her şey iyi olacak."


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