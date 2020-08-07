Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan da kapıyı araladı /07 Ağustos 2020 18:17

Erdoğan da kapıyı araladı

İyi Parti lideri Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na mı geçecek?

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkanma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın ortağı  Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik "Evine dön" çağrısını değerlendirdi. 

Daveti yadırgamadığını söyleyen Erdoğan, "En makul çizgide davettir. Birlik-beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir." yorumunu yaptı. 

"DAVETİ YADIRGAMIYORUM"

Ayasofya Camii'nde cuma namazının akabinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, "Sayın Bahçeli’nin daveti ise benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul çizgide davettir. Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. Çünkü dağınıklıkta bir şey yok." dedi. 

Cumhur İttifakı'nın oylarının yüzde 42'ye kadar gerilemesi Erdoğan ve Bahçeli'yi düne kadar yerden yere vurdukları Meral Akşener'i ittifaka davet etmeye mecbur kıldı.
 
Erdoğan, "Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile terör örgütüyle el ele olmak, millî ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti’ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiştir diye düşünüyorum." diye konuştu.

ERDOĞAN: MUHARREM BEY'İN EN TABİİ HAKKIDIR

Erdoğan, Cumhuriyet Halk Parti'nin (CHP) eski Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddialarına dair ise, "Bu tür şeylere yabancı değiliz. Bizim içimizden de birileri ayrıldı, gittiler. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın Muharrem Bey’in en tabii hakkıdır, eski bir siyasetçidir." ifadelerini kullandı. 
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