Samanyolu Haber /Gündem / Akşener hakkında flaş iddia: 'Barajı geçmekte zorlanır, seçim sonrası istifa eder' /05 Mart 2023 10:41

Akşener hakkında flaş iddia: 'Barajı geçmekte zorlanır, seçim sonrası istifa eder'

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır suçlamalarla Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin olarak, "Seçimden sonra büyük ihtimalle Meral Hanım istifa eder, İYİ Parti de MHP çatısında birleşir.” yorumunu yaptı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özkiraz, “Meral Akşener’in aday etmek istediği iki belediye başkanından da ret yanıtını alınca adaysız kalındı ve Meral Hanım’ın adaylığından başka da biri yokmuş gibi görünüyor. Yaptığı her hamle boşa çıkan parti ve lider konumuna düştüler. Seçmende güvensizlik yarattılar. Büyük ihtimalle barajı geçmekte çok zorlanacaklar” dedi. 

Özkiraz şu ifadeleri kullandı:

“Meclis aritmetiği çok önemli. Bizim similasyonlarımızda İYİ Parti ve 6’lı masanın diğer bileşenleriyle birlikte liste bazında ittifak yapılsaydı 33 milletvekili fazla çıkarılabiliyordu. Şimdi 33 vekilden en azından 15-20 tanesi riske girdi demektir. Bu da AKP ve MHP’nin işine yarar. Birinci turda olmazsa ikinci turda cumhurbaşkanlığı mutlaka kazanılacaktır ancak Meclis aritmetiğinden dolayı seçilen cumhurbaşkanı hem rahat çalışamaz hem de iktidarı kaybettiğinde AKP’nin dağılma süreci gecikir. Seçilecek cumhurbaşkanının ittifakı çoğunluğu sağlayamaz ise AKP dağılmaz. Burada Erdoğan’ın değil, AKP’nin ömrünü uzatan bir durum var. Seçimden sonra büyük ihtimalle Meral Hanım istifa eder, İYİ Parti de MHP çatısında birleşir.” 
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