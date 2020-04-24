Samanyolu Haber /Politika / Akşener: HDP, PKK'nın uzantısıdır /24 Nisan 2020 09:45

Akşener: HDP, PKK'nın uzantısıdır

İYİ Parti lideri Meral Akşener, bir televizyon kanalının canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, partisinin HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğünü ifade etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İYİ Parti HDP'yi nereye konumlandırıyor?" sorusunu da yanıtlayan Akşener, HDP'yi 'PKK'nın uzantısı olarak gördüklerini' söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:

"PKK, terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Hep bunu söyledik. Millet İttifakı'nın bileşenlerine baktığınız zaman, 24 Haziran'da Demokrat Parti var, Saadet Partisi var, İYİ Parti ve CHP var. Yerel yönetimlerle ilgili sadece İYİ Parti ve CHP var. Seçmen oy vermiştir ona söyleyecek bir sözümüz yok. Yani seçmenler hiçbir zaman hiçbir siyasi partini tapulu malı değildir. Sayın İmamoğlu'nun üzerinden hadiseye baktığımız zaman o 800 bin farkın aşağı yukarı ölçümlere göre 3 milyon insan üzerindeki seçmenin AKP'li olduğu görülüyor. Çünkü 31 Mart 325 bin AKP seçmeni sandığa gitmedi. 398 bin civarında da CHP seçmeni sandığa gitmedi. Dolayısıyla AKP-MHP-İYİ Parti-Saadet Partisi seçmeni ittifak olmamasına rağmen bütün farklı siyasi görüşlere geçmişte oy veren seçmen İstanbul'da 800 bin farkla Sayın İmamoğlu'nu seçti."
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