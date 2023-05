Akşener ve İmamoğlu hükümete yüklendi

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Çanakkale'nin ardından miting için Trabzon'a geçtiler.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu da Rize'nin ardından Trabzon mitingine katıldı.



“TERÖRİZM PROPAGANDASI YAPMAYIN”



Kürsüye ilk çıkan Mansur Yavaş, şu açıklamalarda bulundu:



“Neymiş? Hani dağda 85 tane terörist kalmıştı? Hani ayakkabı numaralarını biliyordunuz? Ne oldu? Birdenbire 50 milyon terörist mi çıktı meydana? Terörizmin propagandasını yapmayın. Teröristlerin arkasına da saklanmayın.



“TÜRKİYE YAŞ PASTA MI Kİ BÖLÜNECEK?”



Bu PKK denen eli kanlı caniler 40 yıldır kan kusturdular, bölemediler; yaş pasta mı ki Türkiye bölünecek Allah aşkına? İlk önce Trabzonlular buna izin vermez. Böyle boş laflarla insanları birbiriyle kutuplaştırmasın, düşmanlaştırmasınlar. Mevsimlik milliyetçilik yapmasınlar.



“40 YILLIK TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM, TERÖRÜN BENİM YANIMDA NE İŞİ VAR?”



Bizi terörle işbirliği ile suçluyorlar. 40 yıllık Türk milliyetçisiyim, terörün benim yanımda ne işi var? Seçime gidiyorsunuz, ‘millilerle gayri milliler…' Önce bunu diyen yurtdışındaki oğlunun paralarını bir getirsin. Hep insanları kutuplaştırıcı laflar…



“E NASIL OLACAK BU?”



‘Altı birbirine benzemez' derken, altılı masa güzelce iki yıldır ortak mutabakat metnini çıkardı. Cenab-ı Allah bunlara da altıyı tutturdu. Bize ‘benzemez' diyordu, şimdi öyle bir hale geldi ki… ‘Siz benziyor musunuz?' dediğimiz zaman, ‘O bizden değil', ‘O ayrı', ‘O şöyle…' E nasıl olacak bu?



“PKK'YA LAF EDİYORLAR AMA…”



PKK'ya laf ediyorlar ama bir hafta önce Akşener söylemişti ‘Yine İmralı'ya birilerini gönderdiler' diye. Bugün Mardin eski belediye başkanı da söyledi… Yine göndermişler.”



“BEN KOLLARI SIVAYINCA BUNLARA BİR ŞEY OLUYOR”



Ardından kürsüye çıkan Ekrem İmamoğlu, vatandaşların “çıkar ceketi” sloganı sonrası, gülerek, “Beni hasta” edeceksiniz dedi ancak yine de ceketini çıkarıp, gömleğinin kollarını kıvırarak konuşmasını sürdürdü.



“Ben kolları sıvayınca bunlara bir şey oluyor biliyorsunuz, dağılıyorlar” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:



“KÖTÜ SÖZ SÖYLENMEZ”



“Biz; milletine umut veren, kötü dil kullanmayan… Bize annemiz babamız öyle öğretti, kötü söz konuşulmaz. Kimsenin kalbi kırılmaz. Daha ötesi, beni bu memleketin anne babaları izliyor. Daha ötesi, bu memleketin çocukları izliyor. Nasıl kötü söz söylenir? Söylenmez. Kötü dil söylenmez. Yalan konuşmayan, iftira atmayan…



“BİR OY UĞRUNA TAŞ ATTIRANLAR VAR”



Diğer tarafta ne var? Bir oy uğruna her türlü ağır hakareti yapan, hatta oy için kumpas kurup, milleti azmettirip, taş attıranlar var.



“ERZURUM'DA TATSIZ OLAYLAR YAŞADIK”



Erzurum'da tatsız olaylar yaşadık. Saldırılan, taş yağmuruna tutulan biz. Ne dediler? ‘Taşları kendileri getirdi, kendi kendilerine taş attılar…' Bunlar şaşırmış. Akla ziyan sözler. Bir gün geçti, ondan vazgeçtiler, ‘provokasyonu F... yaptı' demeye başladılar. Karşımızda öyle bir yalan ve iftira makinesi var ki, bir oy uğruna, İmralı'dan gelen mektubu okuttular… Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ı devlet televizyonunda konuşturdular.



“ATATÜRK'E ALERJİSİ OLANLAR…”



Bugün bir tarafta; anayasanın ilk dört maddesine kayıtsız şartsız sahip çıkan biz varız. Cumhuriyet'e, Türk Bayrağı'na, demokrasiye, başkent Ankara'ya ve İstiklal Marşı'na… Ya Atatürk'e alerjisi olanlar onlar; Gaffar Okkan'ı şehit eden terör örgütüne ilintili bir parti onların yanında. Bunun bir genel başkanını İstanbul'dan milletvekili adayı gösteriyorlar. Sinan Ateş'in katillerini bulamıyorlar.



“AHLAK YOKSUNLARI”



Ondan sonra neymiş efendim: ‘CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, bütün bu kadrolar, kötü…' Kardeşim bizim ittifakımız belli. Bizim kadromuza laf bile edemezler. Mansur Yavaş mı vatan haini? Ekrem İmamoğlu mu vatan haini? Sayın Meral Akşener mi hain? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Ahlak yoksunu sizler.”



İMAMOĞLU KÜRSÜDE HORON TEPTİ



İmamoğlu, konuşmasını bitirdikten sonra kürsüye gelen folklor ekibiyle birlikte horon tepti.



“BU İŞ BİTMİŞ”



Son olarak kürsüye Meral Akşener çıktı, “İşte iktidar, işte Başbakan” sloganları atıldı. Akşener şunları söyledi:



“Bu iş bitmiş, bitmiş. Yağmur altında, soğukta, kadınlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla, erkeklerimizle buradasınız ya… Allah bin kere razı olsun. Bu bir vebaldir, hakkınızı helal edin.



“ÇALI SÜPÜRGESİYLE GÖNDERECEĞİZ”



14 Mayıs akşamı bütün bu ‘ayılar', ‘dayılar' attaya gidecek. Haramın dibine battınız be, haramın dibine bastınız. Gencecik çocukların hayallerini çaldınız. Lüks arabalarla gezen, pudra şekeri çekenlerin yanında; ‘Cebinde kaç lira var?' dediğimde 20 lira, 10 lira çıkaran, ‘cebimde para yok' diyen var. Ve siz dinden, imandan bahsediyorsunuz… Hadi oradan be. Biz süpüreceğiz biz. Biz kadınlar süpüreceğiz. Hem de çalı süpürgesiyle süpüreceğiz 14 Mayıs akşamı.



“HIRSIZLARDAN ELBETTE HESAP SORULACAK”



Hesap vermekten korkuyorlar. Hırsızlardan elbette hesap sorulacaktır. Hırsız olanların aklı çıkmış durumda. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Çankaya Köşkü'ne göndereceğiz.”