Akşener 'ihanet'i kabullenmedi: Dava açacak!

NE OLMUŞTU?





Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Kısa Dalga'ya verdiği söyleşisinde, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in Erdoğan ile Beştepe'de verdiği poz hatırlatılması üzerine "Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz" demişti.Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında kullandığı “ihanet” ve seçim yenilgisi üzerine sarf ettiği sözler nedeniyle yargıya başvuracağı öğrenildi.Kısa Dalga’dan Günal Cantak'ın aktardığına göre önceki gün yayımlanan Kılıçdaroğlu söyleşisi üzerine, Akşener’in kurmayları, “Söz hakkımızı basın üzerinden değil, yargı yoluyla kullanacağız” dedi.Söyleşiden haberleri olduğunu belirten kurmaylar, Kılıçdaroğlu’nun Akşener ile ilgili açıklamalarını “iftira” olarak nitelendirdi, Akşener'e yakın isimler, sürece ilişkin yakın zamanda İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın hakkında yaptıkları suç duyurusunu hatırlattı.Kemal Kılıçdaroğlu, Kısa Dalga’ya verdiği söyleşide, Meral Akşener’in Saray'a gitmesini değerlendirdi.Kılıçdaroğlu’nun söyleşideki “6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak -ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir- Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım... Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” sözleri gündem olmuştu.