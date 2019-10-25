Akşener: İkinci bir açılım gündeme gelebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam saat 21:00’de Halk TV’de yayınlanan ‘İşin Aslı’ programının konuğu oldu. Mehmet Tezkan ve Fikret Bila’nın sorularını yanıtlayan Meral Akşener, “Yapılan mutabakatla şu an herkes kazanmış görünüyor ama biz ne kazandık? Barış Pınarı Harekatı geç kalınmış bir harekattı. Mehmetçik görevini yaptı sonuç olarak masaya oturuldu. Biz de bunu olumlu karşıladık ama ne kazandık?” ifadelerini kullandı.

Akşener, ABD Başkanı Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı iddia edilen mektupla ilgili bir cevap verilmesi gerektiğini söylerken, “YPG eşittir PKK’nın resmi devlet olma ihtimalinin önüne geçtik. Şimdilik en azından öteledik. Önceden dış politikada devletler arasında ilişkiler olurdu. Şimdi bipolar hastalıklı bir şekilde devlet insanları arasında ilişkiler oluştu. Liderlerin arası iyi olabilir ancak Trump’ın yazdığı çirkin mektuba bir cevap verilmesi gerekirdi. Türkiye bu ciddiyetsizliğin getirdiği bir sululukla dış politika yürütemez” dedi.





AKŞENER’DEN PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞ SİNYALİ





“Ekonominin patronu güvendir, demokrasidir” diyen Akşener, “Biz iktidar olduğumuzda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni derhal iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüştüreceğiz. Tek kişinin söz sahibi olduğu sistem ile nepotizm olur” ifadelerini kullandı.









‘CUMHUR İTTİFAKI SİYASİ MEZARLIĞA DOĞRU GİDİYOR’





Önümüzdeki seçimlerde ittifakların durumuna dair açıklamada bulunan Meral Akşener, “Cumhur ittifakı paydaşları AKP- MHP bir iş birliği değil, ortaklık üzerinden gidiyor. Çok duygusal bir şekilde mezara kadar yürüyeceğini söyleyen bir birliktelik. MHP tabanıyla ters düşebilecek kadar iç içe geçmiş bir ortalık” dedi.





‘YENİ BİR AÇILIM TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR’





İkinci bir açılımın gündeme gelebileceğini ifade eden Meral Akşener, “Abdullah Öcalan ile kankasınız. Bizim Mehmet yeni gitti diyorsunuz. Ancak hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben 23 Şubat’ta bunlar görüşüyor demiştim. Şimdi de söylüyorum ikinci bir açılım gündeme gelebilir. Siz bizi Kandil ile sözleşme yaptınız diye karalayacağınıza Cumhur ittifakının ortaklarına diyorum ki PKK ile aranıza mesafe koyun” dedi.