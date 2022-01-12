Akşener ile Davutoğlu bir araya geldi

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le görüştü. Görüşme İYİ Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.





Ahmet Davutoğlu, bu sabah düzenlediği basın toplantısında siyasi parti liderleriyle görüşmelerinin devam ettiğini aktararak, “Bu görüşmelerdeki amacımız, Türkiye’de birbirine hasım ve karşı kutuplar gibi görülmeye başlanan siyasi iklimi, birbiriyle konuşan, diyalog içerisinde çözüm arayan ve gençlerimizin ümitlerini yeşerten bir iklime çevirmek” açıklamasında bulundu.









Davutoğlu, bir gün önce Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, akşam yemeğinde bir araya gelmişlerdi.