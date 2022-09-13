Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu ve Akşener'den yeni karar /13 Eylül 2022 01:00

Kılıçdaroğlu ve Akşener'den yeni karar

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP' açıklaması sonrası arasında gerilim oluştuğu belirtilen Millet İttifakı ortakları İYİ Parti ve CHP genel başkanlarının bir araya geleceği ifade edildi.

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CHP Milletvekili Gürsel Tekin tarafından yapılan ve olası bir seçim zaferi sonrasında HDP'ye de bakanlık verilebileceği yönündeki açıklamanın, Millet İttifakı ortakları olan İYİ Parti ile CHP arasında bir gerilime neden olduğu belirtiliyordu.

Bu tartışmaların sürdüğü bir ortamda iki parti genel başkanının bir araya geleceği aktarıldı.

diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık’ açıklaması sonrası CHP ve İYİ Parti arasında soğuk rüzgarlar esmişti. Genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in gerilim sonrası ilk kez 14 Eylül’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir etkinliğinde bir araya gelebileceği belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Tekin, konuk olduğu bir programda, “İktidar olursanız HDP’ye bakanlık verecek misiniz” sorusuna şöyle cevap vermişti: “HDP’li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. ‘Sayın başkanım söz hakkı istiyorum’ Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz… O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir.”

Tekin’in açıklamasının ardından İYİ Parti’den itiraz sesleri yükselmiş, hatta partinin genel başkanı Meral Akşener, Tekin’in sözlerinin CHP’nin görüşü olduğunu söylemişti. CHP liderininse Tekin’e sözleri nedeniyle tepkili olduğu ve sözlerinin maksadını aştığını düşündüğü belirtilmişti.
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