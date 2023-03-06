Samanyolu Haber /Gündem / Akşener ile Kılıçdaroğlu görüşecek /06 Mart 2023 14:59

Akşener ile Kılıçdaroğlu görüşecek

Gözlerin çevrildiği aday krizinde son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

SHABER3.COM

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Görüşmeye ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak. 

Akşener'in Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra iki liderin aynı araçla Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gideceği öğrenildi.


Akşener, bugün Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile görüşmüş görüşme sonrasında ise bir açıklama yapmamıştı. Buna karşın kulislerde Akşener'in masaya döneceği ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vereceği yorumları yapılıyor. 

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