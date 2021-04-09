Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener şöyle konuştu:

"İtalya Başbakanı da çıkıp Erdoğan'a posta koydu. O postaya da karşı koyarız biz. Biz rekabet edebiliriz, demokrasi yoluyla iktidarı değiştirmek için vatandaşlarımıza bunları izah edebiliriz ama İtalyan Başbakanı'nın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz"







Akşener, "Ama Sayın Erdoğan buna müsaade edecek şimdi. Yakın zamanda o masaya oturmazlarsa, göreceğiz" ifadesini kullandı.



