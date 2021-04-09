Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz /09 Nisan 2021 12:19

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tayyip Erdoğan için 'diktatör' diyen İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi eleştirdi. Akşener, "Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz" dedi.

Akşener: İtalya Başbakanı'nın Sayın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz

Akşener şöyle konuştu: 
"İtalya Başbakanı da çıkıp Erdoğan'a posta koydu. O postaya da karşı koyarız biz. Biz rekabet edebiliriz, demokrasi yoluyla iktidarı değiştirmek için vatandaşlarımıza bunları izah edebiliriz ama İtalyan Başbakanı'nın Erdoğan'a posta koymasına müsaade etmeyiz" 

Akşener, "Ama Sayın Erdoğan buna müsaade edecek şimdi. Yakın zamanda o masaya oturmazlarsa, göreceğiz" ifadesini kullandı.

'Herhalde çay içtiler'

Akşener, açıklamaları sırasında Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kendisinin paylaşımlarına verdiği yanıtı da eleştirdi. Büyükelçi Liu Shaobin'in aynı gün Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığını hatırlatan Akşener, "Ben çok şaşırdım. Biz müstemleke değiliz. Sayın Mansur Yavaş'la... Bu Osmanlı döneminde elçiler posta koyarmış, ama bu derecesi değil. En azından saraya çağırılıp orada konuşurlarmış" diye konuştu. Akşener, şunları söyledi:

"Çin elçisi, Sayın Mansur Yavaş ve benimle ilgili iki tweet attı. Bir tanesi tehdit içerikli. Eylem haklarını saklı tutuyorlar... 'Günü geldiğinde görürsün.' Bir siyasi parti başkanını, bir büyükşehir belediye başkanını tehdit edebilen elçi olmuş mudur? Çağırdılar, herhalde çay içtiler. Ne olduğuna dair hiçbir şey yok. 'Kusura bakma ağabey, hoş görün' demiş bile olabilirler."
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