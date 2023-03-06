Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener Saadet Partisi'nde /06 Mart 2023 15:44

Meral Akşener Saadet Partisi'nde

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ikna etmek için ziyaret ettiği İYİ Parti lideri Akşener’den önemli bir hamle geldi… Akşener, iki başkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı için aday gösterilmesini teklif etti. Akşener, toplantıya katılacağını açıkladı.

Kritik toplantı başladı…

2 Mart'ta masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak teklif ederek yeniden masaya döndü. Akşener'in masaya dönmesinin ardından 6 lider kritik toplantıda yeniden bir araya geldi...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lideri Gültekin Uysal, SP lideri Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayının açıklanması gündemiyle bugün saat 14.00'te masaya oturma kararı almıştı.

Toplantıya saatler kala Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, CHP liderinin bilgisi dahilinde İYİ Parti lideri Akşener’le görüşüp yeniden masaya davet etti. Bu davet üzerine Akşener masaya İmamoğlu ve Yavaş’ın etkin cumhurbaşkanı yardımcısı olma teklifini sundu.

Bu gelişmenin ardından Ankara kulisleri bir anda hareketlendi ve baş döndürücü bir trafik başladı. Millet İttifakı’nın saat 14.00’da yapılması planlanan toplantısı da ileri bir saate ertelendi.

İki belediye başkanının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile de bir araya gelen Meral Akşener’in de katılımıyla 6 lider yeniden Saadet Partisi Genel Merkez’inde bir araya geldi.

Akşener’in teklifinin de görüşüleceği toplantının ardından ittifakın cumhurbaşkanı adayı kamuoyuyla paylaşılacak….
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meral Akşener Saadet Partisi'nde Sonraki Haber >>

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ta

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'

Göztepe taraftarından da 'Hükümet istifa'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:54