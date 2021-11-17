Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden erken seçim çağrısı çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Liderler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.







Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gündemdeki aciliyet üzerine saat 16.00'da Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener ile görüşmeye gidiyorum. Görüşmemizin ardından ortak basın açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.





CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor. Sorunların çözülmesini kendine görev gören bir anlayışla sesleniyoruz, bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst seçime gidelim" ifadelerini kullandı.







İYİ Parti lideri Akşener ise, "Acil seçim çağrısına katılıyorum. Tarafsız şekilde seçimlerin yapılması lazım. Yolun sonu görülmüştür. Seçimlerin yapılması lazım" diye konuştu.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Türk Lirası, olağanüstü değer kaybediyor. Fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye'de. Normalde Merkez Bankası'nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken işini bırakmış, dövizin yükselmesine izin vermiş durumda. Nasıl olur sadece seyirci durumda kalır? Rezervi yok, 128 milyar doları buharlaştırdılar. Nereye gittiği hala belli değil. Net rezervi -35 milyar dolar, müdahale edemiyorlar.





Bütün bunlara karşı, bizim bir sorumluluğumuz var. Bu gidişe seyirci kalmak mümkün değil. Bir şeyler söylesinler istiyoruz. Birisi çıkıp açıklama yapsın istiyoruz, karşımızda bir duvar var. Bizlerde sorumluluk hisseden genel başkanlar olarak bir araya geldik. Bütün fatura vatandaşa çıkıyor, Saray'dakilerin keyfi yerinde.





Böyle saçmalıklara ekonomi yönetilemez. Yönetemediklerini biliyoruz, yönetemiyorlar. Koskoca bir kurum (Merkez Bankası) sadece Türkiye'de değil dünyada itibarsızlaştırıldı. Milletin sırtına daha fazla yük yükleme.





Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor. Sorunların çözülmesini kendine görev gören bir anlayışla sesleniyoruz, bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst seçime gidelim.





(50+1 açıklaması) Hangi oranı getirirlerse getirsinler, bu millet bunlardan bıktı! Bunlar artık gidici, görüyorlar. Gideceklerini görüyorlar. Ülkeyi yönetemediklerini herkes biliyor. Üzüldüğüm şu seçimlerle gelen milletvekili halkın içine giremiyor. Biz ona iyilik yapıyoruz aslında. Seçim yap diyerek iyilik yapıyoruz. Geçen her gün maliyet artıyor."





Akşener'in açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:





"Gittikçe ağırlaşan bu ekonomik tabloyu, tahminimizden öte vatandaşlarımızı etkilediğini, bu 'şahsım' hükümetinin, ülkemizi aşıracak, kaçıracak söylemlerinin, tam tersi ülkemizi yere çaktığı büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ekonomisinin iyi olmayan devletlerin, bağımsızlığının da olmayacağını bilen insanlar olarak, 'vatandaşlarımıza çare gösterebilir miyiz?' diye konuştuk.





Ekonomi kitabı yazıp bununla övünen, devleti kendi gibi gören, kişiye bağlı hükümet sisteminin Türkiye'yi getirdiği nokta ortada. Bir araya gelip, acil çözüm reçetelerini ortaya koyup, çözüm aradık. Acil seçim çağrısına katılıyorum. Tarafsız şekilde seçimlerin yapılması lazım. Yolun sonu görülmüştür. Seçimlerin yapılması lazım."