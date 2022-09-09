Samanyolu Haber /Gündem / Akşener, Mansur Yavaş'ın adaylığı için imza mı topluyor? /09 Eylül 2022 13:32

Akşener, Mansur Yavaş'ın adaylığı için imza mı topluyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’ı Cumhurbaşkanlığı’na aday göstermek için imza topladığı iddia edildi. Akşener, dikkat çeken iddialara cevap verdi.

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun sahada cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ın adının öne çıktığını ifade etmesinin ardından kulisler de hareketlendi. 

Kulislerde konuşulan bir iddiaya göre Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı seçimlerde aday göstermek için imza topluyordu. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in sorularını yanıtlayan Akşener, iddiaları reddederek yarak "Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum” dedi.

Akşener ayrıca "Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor. Kim yapıyor, nasıl yapıyor, neyi amaçlıyor anlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

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