Samanyolu Haber /Ekonomi / Akşener: Osmangazi Köprüsü'ne fazladan 10 milyar dolar ödendi /03 Ekim 2021 11:07

Akşener: Osmangazi Köprüsü'ne fazladan 10 milyar dolar ödendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü’ne fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. Akşener, paylaştığı görsellerde; proje bedeli 13 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsü’ne fazladan 10 milyar dolar ödendiğini vurguladı.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü için fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili olarak; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?” dedi.

Akşener, Osmangazi Köprüsü’ne fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. Akşener, paylaştığı görsellerde; proje bedeli 13 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsü’ne fazladan 10 milyar dolar ödendiğini vurguladı.

Akşener, paylaşımında; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı? #RantaKarşıyız” değerlendirmesini yaptı.

Akşener, paylaştığı görselde ise fazladan ödenen 10 milyar dolar ile yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

“10 Milyar İle Ne Yapılır?

Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da;

205 bin 5 yıllık öğretmen ataması
1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL destek
3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi.
Şimdi bu hak mı?”
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