Akşener: Osmangazi Köprüsü'ne fazladan 10 milyar dolar ödendi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Osmangazi Köprüsü için fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili olarak; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı?” dedi.





Akşener, Osmangazi Köprüsü’ne fazladan yapıldığı belirtilen ödemeler ile ilgili sosyal medya paylaşımı yaptı. Akşener, paylaştığı görsellerde; proje bedeli 13 milyar dolar olan Osmangazi Köprüsü’ne fazladan 10 milyar dolar ödendiğini vurguladı.





Akşener, paylaşımında; “10 milyar dolarla işçiden memura, çiftçiden esnafa tüm vatandaşlarımıza destek olmak yerine bir grup müteahhidi zengin edenler tarafından yönetiliyoruz. Soruyoruz; şimdi bu hak mı? #RantaKarşıyız” değerlendirmesini yaptı.





Akşener, paylaştığı görselde ise fazladan ödenen 10 milyar dolar ile yapılabilecekleri şöyle sıraladı:





“10 Milyar İle Ne Yapılır?





Bu para birkaç yandaş müteahhidin kasasına gidebilir ya da;





205 bin 5 yıllık öğretmen ataması

1 milyon 500 bin küçük esnafa 57 bin 300 TL destek

3 adet daha Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi.

Şimdi bu hak mı?”