Akşener 'oy verilmeyecekler' listesindeki vekillerle görüşecek

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, parti kurultayında üzeri çizilen isimlere ilişkin hazırlanan "oy verilmeyecekler" listesinde yer alan ve bu duruma tepki göstererek partinin Meclis grup toplantısına katılmayan milletvekilleriyle görüşecek.





Akşener'in, bugün Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik ve Hayrettin Nuhoğlu ile görüşeceği ifade edildi.





Listede yer alan isimlerden olan İsmail Koncuk, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:





"Bu insanların teşkilat nazarında hakarete uğraması, aşağılanması anlamına gelecek olan kara listeleri yapmak kimsenin hakkı da haddi de olamaz. Genel Başkanımızın bundan rahatsız olan milletvekilleriyle ayrı zamanlarda yüz yüze görüşerek kanaatlerini alması, taleplerini dinlemesi son derece olumlu bir adımdır. Dileriz sonuçları itibarıyla da olumlu adımlar atılabilsin. İYİ Parti siyaset simsarlarının kirli operasyonlarına yem edilecek bir siyasi teşekkül değildir.

Bu operasyonu kim, neden yaptı? Sebepleri neydi? Ya bunu kamuoyuna açıklayacaklar çıkıp izah edecekler ya da hiçbir samimi partili kardeşimizin kabul edemeyeceği bu operasyonu yapanlar bunun bedelini ödeyecekler."