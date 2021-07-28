Samanyolu Haber /Politika / Akşener partisinin son oy oranını açıkladı /28 Temmuz 2021 22:03

Akşener partisinin son oy oranını açıkladı

Bitlis’in Tatvan ilçesine giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin son araştırmalardaki oy oranı ortalamasını da açıkladı.

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Sabah saatlerinde Bitlis’in Tatvan ilçesinden karayolu ile Ahlat’a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selçuklu Meydan Mezarlığı girişinde partililer tarafından karşılandı. Beraberindekilerle Selçuklu Meydan Mezarlığı’na geçen Akşener, burada dua etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Akşener, partiyi kurduktan bir hafta sonra Bitlis’e geldiğini hatırlatarak, “Parti burada kuruldu. Resmiyeti Ahlat’ta yaptık. Sebebi şuydu, ben Anadolu’yu gezerken bir soru sormuştum; Ahlat’a, Adilcevaz’a, Tatvan’a ne kadar turist geliyor? Ahlat ve Adilcevaz’a hiç gelmediğini, yani ekonomik olarak bir katkı olmadığını söylemişlerdi. Birincisi buraya dikkat çekmek içindi ve ekonomisine katkım olabilir mi? Sonra bir adım ileriye gittik ve burada bir ev kiraladım. Ev alma imkânım yoktu kiraladım. Sonra Ahlat’a geldim. Bayramı burada geçirdim. Yani Türkiye’de duymayan da Ahlat’ı duydu” ifadelerini kullandı.

“OY ORANINI YÜZDE 20'YE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ" 

Partisinin oy oranının tüm anketlerde yüzde 16 çıktığını söyleyen Akşener, “Şimdi gelelim niye bugün buradayım. Aslında şöyle bir durumumuz daha var. Şimdi bizim partimiz kuruldu. Jet hızıyla bir seçime girdi. Oradan çıktık. 31 Mart geldi ve sonuç olarak bugün itibariyle partimizin bütün araştırmalardaki ortalaması yüzde 16’dır. Şimdi bu rakamdaki partiyi yüzde 20’lik bir parti haline getirebilmek için yeniden yollara düştük. Aşama aşama gidiyoruz” diye konuştu.

Meral Akşener açıklamalarının ardından vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Akşener ve beraberindekiler daha sonra karayoluyla Van’ın Erciş ilçesine hareket etti.
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