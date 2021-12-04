Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: İşte gerçek rakam

TÜİK’in Kasım ayı yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından İyi Parti’nin bir yıldır sürdürdüğü, “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışmasının Kasım ayı sonuçlarını parti lideri Meral Akşener ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır birlikte hesapladı.



İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda aylık enflasyonun yüzde 4,06 yıllık enflasyonun ise yüzde 50,76 olduğu belirtildi.



Video İyi Parti’nin hesabından, “Sayın Erdoğan’ı üzmeyen TÜİK ise utanmadan yıllık enflasyon rakamını yüzde 21,31 açıklayarak yine görevini başarıyla tamamladı.” ifadesiyle paylaşıldı.



‘TÜİK’E GÖRE TÜRKİYE GÜLLÜK GÜLİSTANLIK’



Videoda Akşener, “Gerçek enflasyonla uydurulan enflasyon arasında ne fark varmış hep birlikte görelim. TÜİK’in verilerine bakıldığında Türkiye güllük gülistanlık. Buradan iktidarın mensuplarına sesleniyorum: Vatandaşımız 50,76’lık bir yıllık enflasyonla karşı karşıya. TÜİK enflasyonundan ziyade halkın enflasyonuna yönelik tedbirler almak zorundasınız. Ücretlere yapılacak iyileştirmelerin de bu orana göre yerine getirilmesinde çok büyük fayda var.” şeklinde konuştu.



