Akşener pazara çıkıp enflasyonu ölçtü: Yüzde 50,76

TÜİK’in Kasım ayı yıllık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından İyi Parti’nin bir yıldır sürdürdüğü, “Vatandaşın Gerçek Enflasyonu” çalışmasının Kasım ayı sonuçlarını parti lideri Meral Akşener ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır birlikte hesapladı.
İYİ Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda aylık enflasyonun yüzde 4,06 yıllık enflasyonun ise yüzde 50,76 olduğu belirtildi.
Video İyi Parti’nin hesabından, “Sayın Erdoğan’ı üzmeyen TÜİK ise utanmadan yıllık enflasyon rakamını yüzde 21,31 açıklayarak yine görevini başarıyla tamamladı.” ifadesiyle paylaşıldı.