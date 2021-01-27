Samanyolu Haber /Politika / Akşener randevu vermedi /27 Ocak 2021 10:19

Akşener randevu vermedi

İyi Parti'den ihraç edilen milletvekili Ümit Özdağ, İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüşmek için randevu talebine şu ana kadar bir cevap alamadı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ümit Özdağ'a randevu vermediğini belirtti. 

Selvi, "Ümit Özdağ cumartesi günü Meral Akşener’den görüşmek için randevu talebinde bulunmuş. Ancak şu ana kadar bir dönüş olmamış. 'Meral Hanım’a çok kızgınım' dedi. 'Bir kalleşlikle karşı karşıya kaldım' diye konuştu. Pazartesi akşamı yeni sistemle ilgili olarak İyi Parti milletvekillerine bir bilgilendirme yapıldı. Ümit Özdağ oraya da davet edilmedi. Haliyle bugün yapılacak İyi Parti grup toplantısına da katılmayacak." ifadelerini kullandı. 

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, 16 Kasım 2020'de İyi Parti'den ihraç edilmişti. 13 Ocak 2021'de Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını hukuka aykırı bulmuştu. 

NUR TOPU GİBİ BİR ÜMİT ÖZDAĞ PARTİSİ

Selvi'nin bugün yayımlanan makalesinde, "Gerçi Ümit Özdağ bunu yazınca rahatsız olmuyor, fakat adım adım yeni bir parti kurmaya doğru gidiyor. Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) dönemez. İyi Parti’den de ikinci kez ihraç edilecek. Bu durumda nur topu gibi bir Ümit Özdağ partisi kalıyor. MHP’den biraz daha milliyetçi bir parti..." tespitleri yer aldı. 
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