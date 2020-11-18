Akşener: Sadece İstanbul'da 10 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki koronavirüs ölüm sayılarına dair dikkat çeken bir bilgi paylaştı.







Sadece İstanbul'da 14 Kasım tarihine kadar 9 bin 872 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan ve en az 14 günlük karantina çağrısı yapan Akşener, şunları söyledi:





"Devlet böyle günlerde milletimize güven vermek zorundadır. Devleti idare edenlerin böyle zamanlarda dikkatli olması gerekir. Vatandaş böyle günlerde doğruları duymak ister, devletine güvenmek ister. Uyarılarımıza rağmen pandemi konusunda milletimizde bir güven bunalımı oluştu. Vatandaşınızı böyle bir tehlikeyle ilgili olarak açık ve doğru bilgilendirmeniz gerekir. Bu iş siparişle verdiğiniz enflasyon rakamına benzemez.





'İstanbul’daki tablo tam bir felaket'





Sağlık Bakanı'nın zor durumda olduğunu görüyorum. İktidarın milletimize akşamüstü açıkladığı rakamlar maalesef artık inandırıcı değil. İBB'nin rakamlarına göre, 14 Kasım tarihine kadar sadece İstanbul’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 9 bin 872. Bu işte bir gariplik var. Çünkü şeffaflık yok. Sayın Koca’nın da artık bir karar vermesi gerekiyor. Gerçekleri milletimize anlatması gerekiyor. Bu en doğal hakkımız. Siyasi hesaplarınız, vatandaşımızın canından önemli değil. Pandemi kontrolden çıkmış görünüyor. Özellikle İstanbul’daki tablo tam bir felaket. Hiç vakit kaybetmeden 14 günlük, 21'i daha uygundur da, ekonomi nedeniyle 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin."