Akşener: Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akşener, “Anlattığın masallar Adıyamanlı kardeşlerimin sorularına cevap olmuyor. Bol bütçeli lüks etkinliklerde caka satacağına önce git milletin derdini çöz. Kısa zamanda çözdün çözdün çözemedin koltuk gidiyor. İyi Parti Allah şahit gümbür gümbür geliyor. Milletimizin iradesini yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Hizmet nasıl yapılırmış cümle aleme göstermeye geliyoruz. Sıkı dur Sayın Erdoğan Başbakan geliyor” çıkışıyla ayakta alkışlandı.







Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık sorununu gündeme taşıdı. Akşener, “Kendisine B vitamini ihmal etmemesini, basketbol oynamak yerine sudoku çözmesini tavsiye ediyorum. Bir cumhurbaşkanının yaşadığı hafıza sorunu milli bir meseledir” şeklinde konuştu.





Konuşmasına 10 Ekim 2015’te IŞİD tarafından katledilen 103 kişiyi anarak başlayanAkşener, “Geçtiğimiz pazar günü bir büyük acının 10 Ekim Ankara tren garı saldırısının yıl dönümüydü. Cenabı hak milletimizi korusun” dedi.





‘BELLİ Kİ SÜRMENAJ OLMUŞ DURUMDASIN’







Akşener’in açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:





“Sayın Erdoğan belli ki sürmenaj olmuş durumdasın. Partin gibi tükenmişlik sendromu yaşıyorsun. 11 Şubat 2020’de ülkemizde ilk vaka görülmeden önce gerekli önlemleri aldınız mı? sorularını sana kim sordu. Bu iş kontrolden çıkıyor diyerek seni kim uyardı? Pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda olan esnafımıza destek yapılsın önerilerini sana kim getirdi?





‘CUMHURBAŞKANININ YAŞADIĞI HAFIZA SORUNU MİLLİ BİR MESELEDİR’







Maalesef Sayın Erdoğan bunları hatırlamıyor. Kendisine B vitamini ihmal etmemesini, basketbol oynamak yerine sudoku çözmesini tavsiye ediyorum. Bir cumhurbaşkanının yaşadığı hafıza sorunu milli bir meseledir.”