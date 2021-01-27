Samanyolu Haber /Gündem / Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti /27 Ocak 2021 13:40

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'i kürsüye çıkarınca TBMM televizyonu yayını kesti. Nursiman Abduraşid konuşmasında "Doğu Türkistan'a kulak verin" çağrısı yaptı.

Akşener Uygur kadını kürsüye çıkardı, TBMM TV yayını kesti

"Üç kuruş uğruna kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıklar uğruna kardeşini yüz üstü bırakan vicdansız bir iktidarla karşı karşıyayız" diyen Akşener, iktidarın Doğu Türkistan konusunda sessiz kaldığını belirterek "görüyoruz ki Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, nam-ı diğer 'kısmen iktidar' Sayın Cinping Perinçek; Müslümanım diye gezen Erdoğan'ı da, Türk milliyetçisiyim diye diye gezen Sayın Bahçeli'yi de, nasıl olduysa esir almış" diye konuştu. 

Ardından Akşener, Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'i kürsüye çağırdı. Nursiman'ın kürsüye çıkmak için harekete geçtiği sıralarda TBMM televizyonu canlı yayını kesti.

Kürsüye çıkan Doğu Türkistanlı Nursiman Abduraşid'in konuşması Akşenerin hesabından yayınlanmaya devam etti. Nursiman konuşmasında, "Kardeşlerimiz toplama kampında. Benim Türkiye'de bulunmam ailemin başına gelen zulmün nedeni. 4 senedir annemin bile sesini duyamadım. Beni canından çok seven babam ve kardeşlerimin nerede olduğunu bilmiyorum. Uygur gençleri köle olarak çalıştırılıyor, çocuklar anne ve babalarından koparılarak toplama kamplarda Çinli olarak yetiştiriliyorlar. Gerçekten sizin bu suskunluğunuz Doğu Türkistan'daki kardeşlerimin silinmesine sebep olursa, ben nasıl inanırım ki insan haklarının olduğuna. Nasıl inanırım ki Müslüman ve Türklerin kardeş olduğuna. Bu zulme hep birlikte bir dur dememizi istiyorum" dedi. 

Nursiman Abduraşid konuşmasının sonlarına geldiğinde TBMM televizyonu tekrar yayına girdi. 

 
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