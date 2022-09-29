Samanyolu Haber /Politika / Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi /29 Eylül 2022 20:01

Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Son dönemde yaşanan 'adaylık' tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bir araya geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son olarak yaptığı çıkış 'gayri resmi adaylık açıklaması' olarak da yorumlanırken, CHP liderinin bu çıkışı sonrasında İYİ Parti lideri Meral Akşener ile de bir araya geldiği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek 6'lı masanın  2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı karşıladı. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, basına kapalı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi Sonraki Haber >>

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

[ Harun Tokak] Göçtü kervan kaldık dağlar başında

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı

Türkçe Olimpiyatları'nın 20. yıl özel plaketi Fethullah Gülen Hocaefendi'ye ulaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:23:32