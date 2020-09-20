Akşener yeniden İyi Parti Genel Başkanı seçildi

İYİ Parti, 2. Olağan Kurultayı’nı 'Millet Bizi çağırıyor' sloganıyla Altınpark Anfa’da yaptı. Kurultaya özel olarak Z kuşağını da hedefleyen 'Benim sıram, benim zamanım' isimli rap şarkı hazırlandı.







Kovid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz yapılan kurultayın düzenlendiği alana delege, görevli ve gazeteciler dışında kimse alınmadı.





Seçim öncesi konuşma yapan parti lideri Meral Akşener şunları söyledi:





"İktidardakilere sesleniyorum, milletimizin feraseti yüksektir ama aynı zamanda, o yüksek ferasetli milletin, bileği kalın, tokadı serttir. Milletimiz düşmanlıktan, ayrışmadan, nefret söyleminizden artık bıktı. Siz görmeseniz de bu sabırlı milletin sabır taşı artık çatlamak üzere. Günü geldiğinde öyle bir tokat yiyeceksiniz ki ne olduğunu kendiniz de anlamayacaksınız, şaşıracaksınız.

Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ülkeyi içine soktuğun durumu beğeniyor musun? Milletimize reva gördüğün bu tablodan memnun musun? Bütün bu tabloya baktığımızda, dönüp gençlerimize ne diyeceğiz? "Bugünü kaybettik, bari yarını kurtaralım" diyorum. Sen yine oralı değilsin. Beceriksiz damadının aklıyla, şakşakçı saray danışmalarının lafıyla, iş görmeye çalışıyorsun. Söyler misin sayın Erdoğan, gençlere ne diyelim?"





Tek aday olan Akşener yeniden başkan





Kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı. Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı. Buna göre seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.





İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.