Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

TRT Haber'in de canlı yayından verdiği konuşmada Akşener şu ifadeleri kullandı:





TRT ANINDA YAYINI KESTİ

Devlet televizyonundan daha çok sansürcü ve baskıcı Erdoğan Rejimi'nin borozanı haline gelen TRT'nin bu tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.





İYİ PARTİ GENÇLİK KOLLARINDAN YAYIN KESEN TRT'YE PROTESTO





İYİ Parti Gençlik kolları, Meral Akşener’in Meclis kürsüsündeki konuşmasını kesen TRT’yi protesto etti.







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’teki grup toplantısına bir alışveriş sepeti ile çıktı. Akşener’in hayat pahalılığına dair sözleri sırasında kamu yayıncısı TRT canlı yayını sonlandırdı.



İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen, İYİ Parti İstanbul Gençlik Kolları ile birlikte TRT’nin İstanbul Ulus'taki binası önünde, "TRT Vergilerimizle Yayın Yapıyorsun Unutma" pankartı eşliğinde açıklama yaptı ve kuruma tepki gösterdi.













İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in, Türkiye’de yaşanan zorlukları görünür kılmak adına 1 yılda yaşanan enflasyonu gözler önüne seren bir konuşma yaptığını belirten İYİ Partili Ertürkmen, “Ancak tam bu esnada, vatandaşın bu ürünleri alırken ödediği vergilerle yayın yapan, ülkemizin resmi kanalı olan ve her vatandaşa, her partiye eşit uzaklıkta objektif bir yayın politikası izlemesi gereken TRT, vatandaşa yansıyan zamlar anlatılırken yayını kesti. Tam da bu yüzden ben şu an burada, Genel Başkanımızın kesilen konuşmasındaki o kısmı yineleyeceğim” dedi.



Akşener’in konuşmasının TRT’de yayınlanmayan kısmını okuyan ve bir yıldaki gıda oranlarında yaşanan değişimi aktaran Ertürkmen, “Yani açıkça görünen o ki, yozlaştırmayı ve vasatlaştırmayı bir politika olarak seçen iktidar, devletimizin her kurumunu kendine benzetmeye çalışıyor. Tayyip Beyi Üzmeyen İstatistik Kurumu olan TÜİK’in milletimizin acı gerçeklerinden çok uzak verileriyle, TRT’nin doğruları değil yalnızca iktidarın duyulmasını istediği şeyleri milletimize sunduğu haberleriyle devletimizin itibarı yerle bir edilmek isteniyor. Ama kimse merak etmesin, İYİ Parti olarak bizler her zaman milletimizle bir ve beraber olacağız” ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. TÜİK verileri ile bağdaşmayan gıda ürünlerindeki enflasyonu anlatan Akşener yanında getirdiği ürünleri tek tek göstererek 1 yılda ne kadar zamlandığını anlattı."Mesela; her evin vazgeçilmezi sütün, 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının kasım ayında, 7,13 lirayken, 2022 yılının, kasım ayında, 15 buçuk liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 117,4. Mesela; 1 kiloluk beyaz peynirin fiyatı; 2021 yılının, Kasım ayında, 32,89 lirayken, 2022 yılının, Kasım ayında, 85,80 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 160,9. Mesela; 1 kilo yoğurdun fiyatı; 8,74 lirayken, 17,98 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış, yüzde 105,6. Mesela; 1 kilo patlıcan; 7,12 lirayken, 18,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış, yüzde 165,6.Mesela; 1 kilo domates; 7,36 lirayken, 19,90 liraya çıkmış. Yani, 1 yılda, yüzde 170,3 artmış. Mesela; 1 kilo salatalık; 5,46 lirayken, 11,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda, yüzde 118,1 artmış. Mesela; 1 kilo limon; 4,39 lirayken, 13,90 liraya çıkmış. Yani 1 yılda yüzde 216,8 artmış. Mesela; 1 kilo elma; geçen sene 5,38 lirayken, bu sene 14,90 lira olmuş. Yani 1 yılda, yüzde 177 zamlanmış. Mesela; 1 kilo pirincin fiyatı; 13,04 lirayken, bir senede, 27,50 liraya çıkmış. Yani, yüzde 110,9 artmış Mesela; 1 kiloluk toz şekerin, fiyatı; 2021 yılının kasım ayında, 6,91 lirayken, 2022 yılının, kasım ayında, 24 liraya çıkmış. Yani, 1 yıllık artış oranı, yüzde 247,4. Evet, yanlış duymadınız, yüzde 247,4.""Tarafsızlık" ilkesine bağlı kalması gereken devlet kanalı TRT ise Akşener eline sütü aldığı anda yayını kesti. TRT’nin Akşener’i sansürlemesi sosyal medyada büyük tepki topladı.