Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den 28 Haziran 2020 tarihi için erken seçim açıklaması /21 Ocak 2020 21:56

Akşener'den 28 Haziran 2020 tarihi için erken seçim açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya üzerinden 28 Haziran 2020 tarihi için yaptığı 'seçim' açıklaması Meral Akşener'e de soruldu. Akşener bakın bu konuda nasıl bir açıklamada bulundu.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da partisinin Demre ilçe örgütünü ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

sol.org.tr'de yer alan haber göre bir gazetecinin İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı "28 Haziran Pazar seçim için nasıl bir tarih?" paylaşımını hatırlatması üzerine Akşener, "Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum" dedi.

Akşener şöyle konuştu:

"Benim bilgim yok. İki gündür nefes almadan çalışıyorum. Arkadaşımız hangi bilgiye dayanarak, hangi veriye dayanarak böyle bir beyanda bulundu, onu bilmiyorum. Benim kendi okumamı söylüyorum. Biz demokrasiyi içselleştirmeye çalışan bir siyasi partiyiz. İnsanlar fikirlerini bağımsız bir şekilde ister sosyal medyada olsun, ister kurumlarımızın içinde olsun belirtiyorlar. Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçimi görmüyorum."
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