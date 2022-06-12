Akşener'den 'aday' çıkışı: 'Seçim kararı alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım'

Habertürk canlı yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıklamasıyla ilgili konuştu.







Akşener, “Sayın Erdoğan'ın adaylığını ilan etmesi için kendisine ‘Hayırlı olsun' diyorum. Çünkü aday olup olmayacağı konusunda epey bir dedikodu vardı. Hukuki tartışma ayrı. Bir dedikodu vardı… Onun için hayırlı olsun” dedi.





GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM MESAJI

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:





“Biz, altılı masada bulunan genel başkanlar, Cumhurbaşkanı adaylığını konuşmama kararı aldık. Bunu da diğer arkadaşlarımın hepsi söyledi. ‘Konuşmadık, konuşmayacağız’ dedik, orada bir sorun yok.





Biz Cumhurbaşkanı adaylığının ötesinde, bu ucube sistemin ortadan kalkması, halk oyuyla, demokrasiyle, insanların tercihiyle değişmesi ve güçlendirilmiş parlamenter siteme geçilmesiyle ilgili bir iddianın sahibiyiz ve onun etrafında birleştik.





Cumhurbaşkanı adaylığı üstünden yapılan her bir tartışma, o asıl olması gereken konunun tartışılmadığı, onun gözden kaçırıldığı, perdelendiği bir tartışma biçimi. Biz bunu reddediyoruz.”





“YARIN SEÇİM KARARI ALSIN ÖBÜR GÜN ADAYIMIZI AÇIKLAYALIM”

Erdoğan’a çağrıda bulunan Akşener, “Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, bir çağrım var. Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, 3 ay sonra seçim var. Yarın (seçim kararı) alsın, öbür gün adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğinde o zaman biraz bekleyecek. Bekleyecek ve meraklanacak. Bu sistemi tartışmadıkça o yün yumağına düşmeyeceğiz” diye konuştu.







“YÜN YUMAĞINA KAPILMAYACAĞIZ”

Erdoğan'ın “Adayınızı açıklayın” çağrısına değinen Akşener, “Her şey bir yün yumağı. Onu ilk bozan da İYİ Parti'dir. Biz o yün yumağına kapılmayacağız” dedi.







“13. CUMHURBAŞKANI, MİLLET İTTİFAKI’NIN ADAYI OLACAK”

“13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak” diyen Akşener, “Tek adayla gidilmesi gerektiğini söylüyorum. Çünkü 24 Haziran'dan bir tecrübem var. Bunun samimiyetini ifade etmek için ‘Ben aday değilim' kısmında duruyorum hâlâ. Ama partim, birinci parti olacak” şeklinde konuştu.







Akşener, “Ben İstanbul'un alınacağını söyledim. İddiam doğru çıktı. Rastgele söylemiyorum. 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacak” diye ekledi.





“DERİN YOKSULLUK’ ZİYARETLERİNE BAŞLADIK”

İl il gerçekleştirdiği ‘görünür ziyaretlerinin’ dışında derin yoksullukla mücadele eden aileleri ziyaretlere başladığını açıklayan Akşener, şöyle devam etti:







“İstanbul'da başladım diğer illerde de devam edeceğim. Ben Kocaeli'den orta karar bir ailenin kızıyım. Hiç zengin olmadık, hiç de fakir olmadık.





İzmit Devlet Hastanesi'ne yakın santral durağında bir evimiz vardı 3 katlı. 3 tane odası vardı. O evler var artık İstanbul'da. O evlerin en büyük özelliği, ayakkabınızı çıkarıp girdiğinizde ayağın rutubetten ıslanır. Değişik bir koku vardır. O evin anneleri o kokuyu gidermek için çamaşır suyu kullanırken ölürler.





O evlere giriyorum ben. Bu evler, 2,5-3 sene evvel orta karar yaşayanların oturmadığı evlerdi. Dün orta karar olan aileler bugün derin yoksul. 2 asgari ücretle yaşayanlar gıda problemi yaşamayan ailelerdi. 2,5 yıl sonunda derin yoksul oldular.”