Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına cevap geldi! /24 Aralık 2020 19:57

Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına cevap geldi!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek "Dön evine bitsin bu çile” şeklindeki çağrısına Akşener'den esprili bir cevap geldi.

SHABER3.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine yönelik ikinci kez ‘evine dön’ çağrısına yaptığı 'ev' paylaşımıyla yanıt verdi. Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum’ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, İYİ Parti lideri Meral Akşener’e ilişkin daha önceki, ‘Evine dön’ çağrısını yineleyerek, “Hâlâ zaman vardır, bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine bitsin bu çile” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla MHP lideri Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına yanıt verdi. Akşener’in paylaşımı şu şekilde: 

‘Genel Merkez'deki çalışmaları bitirdik, evime dönüyorum.’ 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Bahçeli'nin 'evine dön' çağrısına cevap geldi! Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:45:27