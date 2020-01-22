Akşener'den çarpıcı iddia!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran 2018 tarihinden beri yürürlükte olan Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin tıkandığı belirtti.





Akşener'e göre Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' da başkanlık sisteminin Türkiye'yi taşımadığının farkında.





AKŞENER'DEN ÇARPICI İDDİA: PARLAMENTER SİSTEME BİZİ ERDOĞAN GEÇİRECEK





"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi keşke çalışsaydı. Tutmadı." diyen Akşener, "Şimdi 7'den 77'ye Türkiye'de ne olsa herkes Erdoğan'dan biliyor. Tek adam rejiminin getirdiği durum." ifadelerini kullandı.



Kısa, öz ve sivil yeni bir Anayasa ile iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğine inandıklarını vurgulayan Akşener, "Ben iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme bizi Erdoğan'ın geçireceğini düşünüyorum." dedi.

Akşener, Saray'ın Erdoğan'ı içine kapattığına ve steril hale getirdiğine işaret ederek, "Paralel evren oluştu. '31 Mart 2019 ve 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimini AKP incelesin' derken bunu kastediyorum." tespitinde bulundu.



Parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin kuruluşundan bu yana geçen iki yılı ve Türkiye gündemini değerlendirdi.





İyi Parti'nin kuruluşunun üzerinden iki yıl geçtiğini belirten Akşener, “Kuruluş safhası zorlu geçti. Ömrümün sonuna kadar 24 Haziran 2018 seçime girmemizi sağlamak için İyi Parti'ye gelen milletvekillerine teşekkür edeceğim.” dedi.





“2'NCİ İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINI BÜTÜN PARTİLER İYİ İNCELEMELİ”





Millet İttifakı’nın ortak adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine değinen Akşener, “23 Haziran 2019‘da 2'nci İstanbul seçim sonuçlarını başta AKP olmak üzere tüm partiler iyi incelemeli." şeklinde konuştu.





Akşener şunları kaydetti. "Kendisini şehirli addeden, demokrasiye inanan, hukukun üstünlüğüne inanan orta sınıf seçmende, hangi partiye oy verirse versin, umutsuzluk hakimdi. İkinci İstanbul seçimleri bu seçmene, istediğinde oyuyla siyasetçinin kulağını çekebildiğini gösterdi.”





"ERDOĞAN KARŞILI VERECEKTİR, YANİ ŞENLİKLİ GÜNLER"





Yeni kurulacak partileri "seçmen ve demokrasi açısından umut verici" diye niteleyen Akşener, "Yeni partiler seçenekleri arttırır, rekabeti arttırır. Demokrasiyi güçlendirir. Buna inanıyoruz. Ama şu da var: Biz rakibiz. AKP ile de CHP ile de rakibiz. Bunun için ittifaklar konusunda şimdiden bir şey söylemek istemem." dedi.







Akşener'e "Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu gibi iki eski kurmayının alternatif parti kurmasına AKP lideri Erdoğan'ın nasıl karşılık vereceğine?" dair soru yöneltildi.





Akşener soruya, "Erdoğan kendini çok yakın çalışma arkadaşları olduklarından alacaklı hissediyordur. Dolayısıyla rasyonel davranmaz. Yani şenlikli günler." cevabını verdi.

