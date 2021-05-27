Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den "Daha neler olacak" cevabı: Türkiye iyi olacak /27 Mayıs 2021 12:43

Akşener'den "Daha neler olacak" cevabı: Türkiye iyi olacak

Meral Akşener, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. Daha neler olacak neler..."diyen Erdoğan'a cevap verdi. Akşener, "Öncelikle şaşırmadım ama üzüldüm. Son yıllarda siyasetteki bu üsluba ve bu dile alışığız, efsunluyuz" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisine hitaben “Memleketim Rize’ye gidiyor. Gelin hanıma görüldüğü gibi gayet güzel bir ders veriliyor. Bunlar daha iyi günler. Daha neler olacak neler” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verirken, “Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, dur daha neler olacak! Ben de diyorum ki, endişeye mahal yok. Türkiye İyi olacak!” dedi. Akşener’in danışmanı Murat İde aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"CUMHURBAŞKANI’NA YAKIŞAN BİR TAVIR DEĞİLDİR"

“Öncelikle şaşırmadım, ama üzüldüm. Son yıllarda siyasetteki bu üsluba ve bu dile alışığız, efsunluyuz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’na yakışan bir tavır değildir bu. Cumhurbaşkanı, 84 milyon vatandaşının, güven içinde istediği yere gidebilmesinin garantisidir. Ama bakıyoruz, sayın Erdoğan, Rize’deki girişimden övgüyle bahsediyor. Olmaz. Bu Türkiye’nin kadim devlet geleneğine yakışmaz.

"NE KENDİ GİDİYOR, NE ORTAĞI GİDİYOR"

Ne kendi gidiyor, ne ortağı gidiyor, milletimizin ayağına biz gidiyoruz, dert dinliyoruz, sorunlarını yerinde tespit edip, iktidarı bilgilendirip uyarıyoruz. Bu siyaset yolunu açık tutan kıymetli bir iştir. Anlayabilseler, iktidarından muhalefetine, siyaset için önemli bir iştir. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, dur daha neler olacak! Ben de diyorum ki, endişeye mahal yok. Türkiye İyi olacak!”
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