Meral Akşener de o isme yeşil ışık yaktı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ise her geçen gün biraz daha ön plana çıkıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi cumhurbaşkanı adaylığı için son dönemde biraz geri planda kalırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ise biraz daha öne çıkmıştı.Ancak söz konusu adaylık için en güçlü adaylardan birisi olan Kılıçdaroğlu'nun ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener'den de 'olur' alması dikkat çekti.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında 'güçlü bir ihtimal olabilir' diye yanıt vermişti.İyi Parti lideri Akşener de bugün KARAR TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır ile "Gündem Özel'' programında 6'lı masanın cumhurbaşkan adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Temel Karamollaoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için “Güçlü bir ihtimal olabilir” sözlerini değerlendiren Akşener, şu ifadeleri kullandı:"Elbette. Şöyle bir durum var fikri takip önemli. 6 genel başkanın bulunduğu masanın Cumhurbaşkanı’nı seçmesi gerektiğini söyleyen Sayın Kılıçdaroğlu. İkincisi o masanın seçeceği Cumhurbaşkanı adayının nasıl birisi olması gerektiğini de birçok defalar kamuoyuyla paylaştı.İyi Parti'nin Genel Başkanı olarak o özelliklerin hepsini doğru bulduğum için aynı fikirde olduğumu söyledim. Elbette aday olma konusunda bir problem yok Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere.Ama henüz biz adaylığa dair hiçbir şey konuşmadık. İsimler bazında hiçbir şey konuşmadık sadece ilkeler bazında konuşuyoruz.Altı birbirinden farklı gelenekten gelen, altı birbirinden farklı değer setlerine sahip siyasi geleneğin genel başkanlarının bir araya gelip farklılıklarına saygı duymayı, müştereklerini çoğaltmayı ve öğrendiği ve uyguladığı bir masa orası.''