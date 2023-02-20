Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den deprem bölgesinde seçim çıkışı: Bence yapılacak /20 Şubat 2023 18:58

Akşener'den deprem bölgesinde seçim çıkışı: Bence yapılacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin vurduğu Diyarbakır’da konuştu. Akşener, Ailelerin mahremiyet gereği ortak banyosu olan KYK yurtlarında kalamayacağına dikkat çekti. Akşener “Seçim ertelenecek mi” sorusuna ise "Bence yapılacak" diye yanıt verdi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremin vurduğu Diyarbakır’da basın açıklamasında bulundu.

Deprem bölgesinde konuşan Meral Akşener, “Birinci önceliğimiz büyük bir STK gibi çalışmak oldu. Hala sahada çalışıyoruz” dedi.

Çadırlarda yaşayan depremzedeleri ziyaret ettiklerini söyleyen Akşener, uzaktan eğitime geçilen ve KYK yurtlarını depremde evsiz kalanlara tahsis eden iktidara seslendi. Ailelerin mahremiyet gereği ortak banyosu olan KYK yurtlarında kalamayacağına dikkat çeken Akşener, YÖK’e çağrı yaptı ve “Bundan derhal vazgeçin” dedi.

Akşener, “Seçim ertelenecek mi” diye soran bir basın mensubuna iste “Bence yapılacak” diye yanıt verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den deprem bölgesinde seçim çıkışı: Bence... Sonraki Haber >>

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Erdoğan’ın YİMPAŞ mağdurlarına attığı fırça

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

Hasar gören Minareyi kontrollü yıkmayı bir beceremediler

ABD Başkanı Biden hava saldırısına aldırış etmedi

ABD Başkanı Biden hava saldırısına aldırış etmedi

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

'Depremde hayatını kaybedenler, insan onuruna uygun şekilde defnedilmeli'

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

A Haber'den çadır şov: Duyanlar deniz kenarında lüks villa zanneder

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Depremde 'Tespit edilebilen' can kaybı 40 bini aştı

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Almanya Başbakanı Scholz'dan deprem mesajı: Gerçek dost kötü günde belli olur

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

Hulki Cevizoğlu'nun Ecevit 'yalanı' yatsıyı bile göremedi

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İranlı kadın yüzlerce kişinin önünde başörtüsünü böyle attı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:10:39