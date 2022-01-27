Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan ile ilgili 'Öcalan' paylaşımı /27 Ocak 2022 00:31

Akşener'den Erdoğan ile ilgili 'Öcalan' paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NTV yayınındaki açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV yayınında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, katıldığı programda kendisine sorulan,”İmralı Demirtaş’ın açıklamalarından rahatsız dediniz. Devletin elinde böyle bir bilgi mi var?” sorusuna “Var ki söylüyorum” şeklinde cavap verdi.

Erdoğan "Abdullah Öcalan'a sormak lazım. Öcalan'ın, Demirtaş'ın oradan verdiği mesajlardan rahatsız olduğu, ortada bir gerçek. Terör Örgütü PKK Elebaşı'nı (Öcalan) bırakacak tek bir iktidar olur, o da HDP'nin içinde olduğu zillet ittifakı iktidara gelirse böyle bir şey olur. HDP'nin terörist elebaşıyla ilgili heykelini dikeceğiz vaadlerini hatırlayın. Bu hanım (Akşener) zihnindekini ifade etmiştir, zillet ittifakındaki HDP'ye verdiği sözler aklına gelmiş olacak ki, terörist başının salıverileceğini zannediyor" dedi.

AKŞENER'DEN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, "Allah muhabbetinizi arttırsın" ifadelerine yer verdi.

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