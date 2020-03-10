Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a: Ayaklarına gidip nasıl teşekkür edebildin, yazıklar olsun /10 Mart 2020 11:32

Akşener'den Erdoğan'a: Ayaklarına gidip nasıl teşekkür edebildin, yazıklar olsun

Meral Akşener, 'Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Onlar sana kapı önünde beklemeyi layık gördü, sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun' dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İdlib krizi için Moskova'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetini, diplomatik teamüllere aykırı olarak 2 dakika boyunca bekletmesine tepki gösterdi.

Mutabakata ilişkin olarak, "Soçi'ye uymayan Rusya ve Esad oldu, görüşme talebini yapan biz olduk. Moskova'da kazanan Rusya ve Esad oldu geri adım atan biz olduk" değerlendirmesinde bulunan Akşener, söz konusu görüntülerle ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Biz Türkler tarihimizde çok savaşlar kaybettik ama onurumuzu hiçbir kapıda bırakmadık. Gittin, kapılarda bekletilmeye razı olup üstüne bir de kabul edildiğiniz için Putin'e teşekkür ettin. Dostun Putin kapıda beklemeni bütün herkese gösterip bizi rezil etti. Onlar sana kapı önünde beklemeyi layık gördü, sen ayaklarına gidip onlara nasıl teşekkür edebildin? Yazıklar olsun."
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