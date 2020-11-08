Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den Erdoğan'a Berat Albayrak uyarısı /08 Kasım 2020 23:17

Akşener'den Erdoğan'a Berat Albayrak uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa açıklaması sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek. "Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" ifadelerini kullandı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesini duyurmasının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği konuşmasını hatırlatan bir paylaşımda bulundu. Akşener, "Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan...Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin" dediği görüntüyü paylaşarak aynı ifadeleri kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Berat Albayrak’ın istifa etmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İyi Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın görüntülerini paylaşan Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Bu aziz millet senin ona reva gördüğü bu yokluğu, bu zorluğu hak etmiyor. Milletin sabrı artık tükeniyor. Atılacak adımlar belli.

Sen sadece seçimini yapacaksın. Ya söylediklerimi yapıp ülkeye nefes aldıracaksın ya da bu kafayla devam edip ülkeyi uçuruma sürükleyeceksin.

Ya milletin sesini duyup derdini çözeceksin ya da danışmanlarını dinleyip sefa süreceksin. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip ilk sandıkta gideceksin."
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