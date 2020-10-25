Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den Erdoğan'a ilginç davet /25 Ekim 2020 23:03

Akşener'den Erdoğan'a ilginç davet

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın "Grup kuracak sayıya bile ulaşamayacak." sözlerine "Bu bir operasyon." şeklinde cevap veren İyi Parti lideri Meral Akşener ilginç bir karara imza attı. Akşener, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı partisinin 3'üncü kuruluş yıl dönümü etkinliğine davet etti.

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SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 3'üncü yıl dönümünü kutlayan İyi Parti'ye tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na dahil olması imasında bulundu. 

Daha önce belirlenmiş bir programı sebebiyle kutlama merasimine katılamadığı belirtilen Erdoğan, mesajında, İyi Parti lideri Meral Akşener'e teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderilen davet için Akşener'e teşekkür ederek, "Son 18 yılda hayata geçirilen reformların Türkiye demokrasisinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesine büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: 

"Sayın Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı; 

Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, İyi Parti'nin 3. yaşını gönülden tebrik ediyorum. 

İzmirimizin ve ülkemizin farklı köşelerinden kutlama programınıza iştirak eden vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 

Siyasi yelpazenin farklı kanatlarında ülkemize ve milletimize hizmet eden partiler, Türk demokrasisinin zenginliğini ve gücünü gösteren en önemli kurumsal yapılardır. 

Türkiye, çok partili hayata geçtiği 1950'den bu yana yaşadığı çeşitli yol kazalarına rağmen, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkma iradesinden hiçbir şey kaybetmemiştir. 

İYİ PARTİ'YE CUMHUR İTTİFAKI'NA DAHİL OL İMASI

Bilhassa son 18 yılda hayata geçirilen reformlar, ülkemizde demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesine büyük katkı sağlamıştır. 

Vatandaşlarımıza birinci sınıf demokrasi kazandırma mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerimizin destekleriyle devam etmektedir. 

Bugün 3'üncü yaşını kutlayan İyi Parti'nin de "önce millet-önce memleket" inancıyla bu sürece gereken katkıyı sağlayacağına inanıyorum. 

Bu düşüncelerle sizlerin şahsında İyi Parti'ye gönül veren tüm vatandaşlarımı bir kez daha selamlıyor, kutlamaların başarılı geçmesini diliyorum."
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