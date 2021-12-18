Akşener'den Erdoğan'a: İnsan bu kadar mı zalim olur?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk lirasında ve borsada yaşanan değer kaybına ilişkin açıklamalar yaptı.



Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek, “Recep Tayyip Erdoğan çaren var! Biz çözeriz” dedi.



Akşener’in, değerlendirmeleri şöyle:



“Bugün TL yüzde 10 değer kaybetti. Borsa yüzde 10 değer kaybetti. Yani TL’de olan sıradan bir yatırımcı yaklaşık yüzde 20 zarar etti. Neden? Yerli parasına ve ülkesinin şirketlerine güvendiği için. Recep Tayyip Erdoğan, insanlar nasıl yatırım yapsın sana güvenerek?



Pazartesi nasıl bir gün olacak Allah bilir. Ülkeyi yangın yerine çevirdin. Milletin ocağına incir ağacı diktin. İnsan bu kadar mı zalim olur? Yıllarca “Milletim, milletim” deyip durdun. Şimdi milletin sana sesleniyor duy bu sesi; ‘Artık yeter! Düş yakamızdan!’



Esnaf kaybetti. İşçi kaybetti. Memur kaybetti. Sanayici kaybetti. Çiftçi kaybetti. İşsiz zaten kaybediyor. Milletimizin her bir ferdi kaybetti. Daha kimin kaybetmesini istiyorsun? Allah’tan korkmuyorsunuz anladık. Kuldan utanın bari.



Gençlerin umutlarını dövizin altında enkaza çevirdiniz. Yaşlılarımızı yağ kuyruklarına mahkum ettiniz. Enflasyonla milleti fakirleştirdiniz. Kınadığınız ne varsa hepsini başımıza bela ettiniz. Kendinize gelin! Bırakın artık!



Recep Tayyip Erdoğan çaren var! Biz çözeriz.”