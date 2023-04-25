Akşener'den Erdoğan'a 'Öcalan' cevabı: 'Oscar ödüllü bir tiyatro eseri'

Seçimlere sayılı gün kala İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye Tarih Yazacak" sloganıyla Balıkesir'de yurttaşlarla bir araya geldi.







14 Mayıs mesajı veren Akşener, “Bir oyunuz Kemal’e bir oyunuz da Meral’e. Başbakan olmayı Allah var çok istiyorum, bedavadan olmaz, oylarınızla olur” dedi.





ERDOĞAN'A 'ÖCALAN' GÖNDERMESİ: 'ÖNCE AYNAYA BAK'

Akşener, Hizbullah’ı terör örgütü görmeyen HÜDA PAR’ın da yer aldığı Cumhur İttifakı’na ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yüklendi.





Konuşmasında Erdoğan'ın Millet İttifakı'na yönelttiği 'Öcalan'ı serbest bırakacaklar' suçlamasına yanıt veren Akşener, “Bir tarafta şu meydanlara çıkmış yalanlar söylemiş Recep Bey, çıkıp bizim teröristleri çıkaracağımızı söylemiş. Oscar ödüllü bir tiyatro eseri, önce aynaya bak. Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan'ın katilleri var, terör örgütleriyle sen el elesin” diye konuştu.





Akşener’in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- Başbakan Meral diye bağırıyorsunuz, ben de Allah var başbakan olmayı çok istiyorum ama bedavadan olmaz. Oylarınızla olur, İYİ Parti’yi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir şahısla veya gruplarla pazarlık yapacak bir tip değilim ben. Elbette helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum.







- Bir tarafta bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan, her şeyi iki dudağının arasına bağlamış tek adam sistemi, ucube sistem; diğer tarafta ise yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü uygulamayı söz veren ve bunu uygulayacak olan Millet İttifakı… Bir tarafta şu meydanlara çıkıp hiç utanmadan yalan söylemeyi, iftira atmayı marifet haline getirmiş Recep Bey…





- Arkadaşlar biz ‘yuh’ demeyiz, gereğini yaparız; ben gereğini yapıyorum, siz de sandığa gidip gereğini yapın. Bakın bu iftiraların anlamı ne biliyor musunuz; tarzan zorda! Önce aynaya bak muhterem; senin sol elinde PKK var, sağ elinde Hizbullah var! Sol elinde bebek katili var, sağ elinde Gaffar Okkan’ın katilleri var! Terör örgütleriyle sen el elesin! O yalanlar, suratlarına oylarınızla Osmanlı tokadı gibi yansıyacak.





- En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oldu o da yeni yatacak. Bu emekli maaşının artmasının sebebi biziz. 3 sene boyunca esnaf gezdim. En düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkaracağız.





- Ankara'da dinozara takık biri var 16 milyar lira para harcamışlar o parka. 3 kişi almış o parayı başka kim almış biliyoruz. O 16 milyon lira size harcansa ne olurdu Balıkesir ve Ankara'ya harcansa ne olurdu.





- Balıkesir'de 50 bin kayıtsız işçi var. 15 Mayıs'ta inşallah inşallah 100 bin öğretmen atayacağız. Çiftçinin ektiği ürünlerin taban fiyatını açıklayacağız. Düşük çıkarsa biz size sübvanse edeceğiz. Atanamamış birçok KPSS mağduru var mülakatı da ortadan kaldıracağız. Köy okullarını açacağız. Öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi atayacağız.





- Suriyeli kardeşlerimizin tamamı memleketlerine gidecek. 14 Mayıs akşamı Recep bey ve arkadaşlarına teşekkür edip emekli edeceğiz. Yandaşların cebini dolduran bir iktidar var bu haramzadelerin bu kul hakkı yiyenlerin bu ülkeden gitmelerini nasip etsin.



