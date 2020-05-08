Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den Erdoğan'a: 'Yasaklar' diye diye geldin, yasaklaya yasaklaya gidiyorsun /08 Mayıs 2020 10:19

Akşener'den Erdoğan'a: 'Yasaklar' diye diye geldin, yasaklaya yasaklaya gidiyorsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

SHABER3.COM


İYİ Part Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın programına katılmasının ardından Habertürk'e RTÜK'ten ceza verilmesine tepki gösterdi.

RTÜK, Habertürk’e Fatih Altaylı'nın sözleri nedeniyle üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar vermişti. Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Akşener, yaptığı açıklamada, Erdoğan'a seslenerek, "Yasaklar' diye diye geldin, yasaklaya gidiyorsun" dedi. 

Meral Akşener'in RTÜK'ün bu kararı kendisinin canlı yayına çıkarıldığı için verildiğini savunarak, "Yasaklar diye diye geldin yasaklaya yasaklaya gidiyorsun Sayın Erdoğan... Beni ekranına çıkartan Habertürk'e ceza verince bu millet yanan mutfağı, kararan umutları görmeyecek mi, sandıkta son sözü söylemeyecek mi sanıyorsun?" ifadesini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akşener'den Erdoğan'a: 'Yasaklar' diye diye geldin, yasaklaya... Sonraki Haber >>

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:35:57