Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den 'Ersan Şen' sürprizi /05 Mart 2023 00:30

Akşener'den 'Ersan Şen' sürprizi

Hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti’den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi. İYİ Parti lideri Akşener, program arasında Ersan Şen'i arayarak "görüşelim" teklifinde bulundu.

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Habertürk TV’deki ‘Olaylar ve Görüşler’ programının canlı yayınında konuşan hukuk profesörü Ersan Şen, İYİ Parti'den talep gelmesi durumunda aday olabileceğini, görevden kaçmayacağını söyledi.

“İYİ Parti teklif ederse aday olur musunuz?” sorusuna Ersan Şen, “Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız” yanıtını verdi.

AKŞENER ERSAN ŞEN’İ ARADI

Program devam ederken Ersan Şen, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından reklam arasında arandığını söyledi.

Ersan Şen, “Sayın Buğra Kavuncu aradı, Genel Başkanımız sizinle görüşmek istiyor dedi. Akşener, ‘Bunda ciddi misiniz' dedi, ‘Ciddiyim' dedim, görüşmek istedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.
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