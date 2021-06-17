Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den HDP'ye yönelik kanlı saldırıya kınama /17 Haziran 2021 20:58

Akşener'den HDP'ye yönelik kanlı saldırıya kınama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP İzmir il binasına yapılan ve Deniz Poyraz isimli yurttaşın yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kanlı saldırıyı kınayan Meral Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı’na yönelik saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bulanık suda balık avlama hevesinde olanlar akıllarını başlarına alsınlar."
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