Samanyolu Haber /Politika / Akşener'den 'ilk turda adaylık' açıklaması /16 Eylül 2021 10:02

Akşener'den 'ilk turda adaylık' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada ilk turda izleyecekleri politikaya ilişkin önemli bilgiler verdi.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, İYİ Parti lideri Akşener ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını köşesine taşıdı. Görüşmede dikkat çeken konu ise Akşener'in seçimlere ilk turda tek aday ile gidilmesi yönünde oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da açıklamalarda bulunan Akşener, “Kimse Tayyip Erdoğan'ın düşmanı değil. Bir günde atmak zorunda olduğu imza sayısı dahi şu andaki sistemin değişmesi için yeterli bir neden. Sistem getirdi, denendi ve ülkeyi uçurumun kenarına getirdi. Böyle bir sistem yer yüzünde yok. Bu sistemin başında olduğu ve bu sistemi istediği için önce Sayın Erdoğan değişecek. Destek istiyorsa bu mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"İLK TURA TEK ADAYLA GİDİLMELİ"

Adaylıkla ilgili sorular yönelten Deniz Zeyrek, Akşener ile yaptığı konuşmayı şöyle aktardı:

"Meral Akşener ile Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini de konuştuk. Doğrusu daha önce onlarca tekrarladığı görüşlerini yeniledi ama ben şu cümlenin altını çizdim: 'Ben tek adayla (Erdoğan ve HDP adayının karşısında tek muhalefet adayı) gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum ve o adayın belirlenmesi sürecini ben tıkamayacağımı söyledim.' İsmi adaylık geçen CHP'lileri konuşmasının doğru olmayacağını da vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, süreci farklılıkları değil, müşterekleri konuşarak götürmek niyetinde olduklarını ifade etti..."
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