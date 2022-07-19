Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den İstanbul Sözleşmesi tepkisi /19 Temmuz 2022 18:13

Akşener'den İstanbul Sözleşmesi tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay 10. Dairesinin İstanbul Sözleşmesi'nin feshini onaylamasına tepki gösterdi. Akşener, iktidara gelmeleri halinde sözleşmenin yeniden yürürlüğe sokulacağını açıkladı.

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'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi', Cumhurbaşkanı Kararı'nın, 20 Mart 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedildi. Cumhurbaşkanı Kararında, söz konusu sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verildiği bildirildi. 

Çekilme kararının yürürlüğe girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da çok sayıda dava açıldı.

Danıştay 10'uncu Dairesi, açılan davalarda yürütmenin durdurulması istemlerini reddederken, iptal istemlerini ise duruşmalı olarak ele aldı. Danıştay Savcısı, kararın iptali yönünde görüş bildirdi. Danıştay 10'uncu Dairesi, görülen 4 duruşmada tarafların ve Danıştay savcısının görüşlerini alması sonrası kararını açıkladı. Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi yönündeki Cumhurbaşkanı Kararı'nı hukuka uygun bularak, davanın reddine karar verdi. 

AKŞENER'DEN TEPKİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay'ın kararına ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Akşener, "Bugün, kirli bir zihniyeti memnun etmek için verilen bu siyasi karardan sonra; kadınlara yönelik her türlü şiddette, cübbelerini ilikleyip o imzayı atan parmakların izi olacak. Ama #AzKaldı. Biz geleceğiz ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yaşatacak!" dedi.

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