Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den istifa değerlendirmesi /26 Şubat 2020 21:25

Akşener'den istifa değerlendirmesi

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un istifasını değerlendiren İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Daha önce istifa edenler hakkında da incitici, rencide edici bir tek kelime etmedim. Kendisine hayatta başarılar diliyorum, yine de bir şey söylemeyeceğim. Bazen sabretmek gerekir. En iyi cevap vatandaştır, cevabın sahibi vatandaştır" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir programı kapsamında Sındırgı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Akşener, esnafın istek ve sıkıntılarını dinlemek için gezdiğini söyledi.

Akşener, programlarında esnafın, kadınların, işsizlerin, hayvancılıkla uğraşanların ve sanayicilerin problemlerini öğrendiğini, her salı günü Meclis’te yaptığı konuşmasında bu konuları dile getirdiğini ifade etti.
 
‘İSTİFA O KİŞİNİN SEÇMENİYLE OLAN DURUMUNU İLGİLENDİRİR’

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un partisinden istifa etmesine değinen Akşener, istifanın “tek taraflı bir irade beyanı” olduğunu belirtti. “Siyasi hayatı boyunca hiçbir siyasetçinin ailesi, karakteri, namusu ve şerefi hakkında konuşmadığını” söyleyen Akşener, şöyle devam etti:

“Bununla da gurur duyuyorum. Siyaset prensipler üzerinden yapılır. Dolayısıyla birinci prensip istifa tek taraflı bir beyandır. O kişinin seçmeniyle olan durumunu ilgilendirir. Sayın Ok’a kadar bizim birkaç arkadaşımız istifa etmişti, onların hakkında da incitici, rencide edici bir tek kelime etmedim. Dolayısıyla kendisine hayatta başarılar diliyorum, yine de bir şey söylemeyeceğim. Bazen sabretmek gerekir. En iyi cevap vatandaştır, cevabın sahibi vatandaştır. En iyi cevap zamandır. Dolayısıyla ben o prensibimi çiğnemeyeceğim.”
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