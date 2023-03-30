Samanyolu Haber /Gündem / Akşener'den kendini tehdit eden Erdoğan'a 'Silivri Cezaevi' ile cevap /30 Mart 2023 17:57

Akşener'den kendini tehdit eden Erdoğan'a 'Silivri Cezaevi' ile cevap

İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener, kendisine yönelik 'Beni kendinle uğraştırma' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verdi.

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Erdoğan, katıldığı bir ortak yayında İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i hedef almış; Erdoğan, Akşener'e yönelik "Beni kendinle uğraştırma" ifadelerini kullanmıştı. 

AKŞENER'DEN YANIT 
İYİ Parti Lideri Akşener, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. 

"Sayın Erdoğan'ın beni tehdidinin üçüncüsü bu" diyen Akşener, "31 Mart seçimlerinde 'bu bayanı hapse gönderirim' dedi. Ben de elime çantayı hazırladım, 'buyur bilader' dedim. Birinci tehdit buydu. İkincisi, Rize'de 'ey gelin hanım görürsün gününü' dedi, Rize'de bir sürü yanlış iş oldu. 'Bunlar iyi günlerin' demişti, bu ikinci tehditti" ifadelerini kullandı. 

"DEVRİ İKTİDARIN EVİM BASILDI"
Adıyaman'da konuşan Akşener, açıklamalarının devamında "Şimdi de 'Beni kendinle uğraştırma' diyor. 'Benim adım Tayyip Erdoğan' diyor. Ben de diyorum ki Recep Bey neden bu kadar sinirlisin. Devr-i iktidarında namusuma, şerefime sahibi olduğunuz televizyon kanalından iftira atıldı, bununla ilgili mücadele ettim. Sen beni aradın, gereğini yapacağını söyledin. O iftirayı atan şerefsizlerin hepsi senin mahkemelerinde beraat etti. Devri iktidarında evim basıldı. Basanların tamamı beraat etti.

Ey Erdoğan sen önce otur, bunlara bak. Yanındaki yalaka tayfasına bak. Sana yanlış bilgi veren, temel atma tiyatrosunu yaptıran cahil, yalaka tayfasını tehdit et. Sen beni tehdit edemezsin. Sayın Erdoğan da beni iyi tanır ki ben bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım. Demirden korksak trene binmezdik. Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil" dedi.
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